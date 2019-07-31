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Дорожное строительство Транспорт и связь

Трамвайный поворот на "Самара Арену" построит "ВТС Метро"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поворот трамвайной линии с ул. Ташкентской на стадион "Самара Арена" при движении со стороны 15 микрорайона построит АО "ВТС Метро", следует из документов конкурса.

Компания стала единственным претендентом на контракт стоимостью 71,7 млн руб., и закупочная комиссия решила заключить контракт с "ВТС Метро".

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать вместе с основанием асфальтобетонное покрытие и стальные опоры на ул. Ташкентской и Московском шоссе, вывезти строительный мусор, переложить трамвайные пути, организовав поворот, переложить кабель, обустроить освещение и наладить автоматизацию и обогрев стрелочных переводов, установить светофоры, дорожные знаки и остановочные павильоны, восстановить асфальтобетонное покрытие.

На все работы "ВТС Метро" отводится полгода. Средства выделяются из городского бюджета.

Напомним, что трамвайную линию от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" строило АО "ВТС Метро". Стоимость этого контракта составляла 741 млн рублей.

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