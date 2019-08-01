Житель Жигулевска пригласил в гости женщину и лишился телевизора

Сотрудники полиции Жигулевска задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже телевизора у знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказал правоохранителям обратившийся за помощью 48-летний потерпевший, незадолго до пропажи техники к нему в гости приходила подруга. Мужчина предположил, что, когда он уснул, гостья забрала телевизор и скрылась. Обнаружив пропажу, потерпевший связался с женщиной по телефону и она пообещала вернуть имущество. Не дождавшись возврата техники, мужчина обратился за помощью в полицию.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что разыскиваемая находится в Тольятти и задержали ее. В ходе опроса она призналась в содеянном. Женщина сообщила, что похищенное имущество сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по городу Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.