Курумоч занял пятую строчку в рейтинге аэропортов блогера Ильи Варламова

Известный российский блогер Илья Варламов составил свою подборку 10 лучших аэропортов страны. Самарский аэропорт "Курумоч" занял пятую строчку.

"На пятом месте – аэропорт прекрасной Самары! Новый терминал открыли в 2015 году. Он получился современным, но обычным, интерьеры дизайнерам удались лучше, чем фасад. Зато в прошлом году закончили реконструкцию второй ВПП, и Самара теперь может принимать большие лайнеры. В дни ЧМ аэропорт обновил собственный рекорд по пассажиропотоку", - написал Варламов.

По мнению блогера, лучшим аэропортом России является Платов (Ростов-на-Дону). Затем аэропорт Симферополя, Шереметьево (терминал В, Москва), Стригино (Нижний Новгород).

После Самары в рейтинге присутствуют Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Волгограда, воздушная гавань Красноярска и аэропорт Казани.