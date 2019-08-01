16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Реметалл-С" смог отменить запрет на работу завода в Отрадном Из-за строительства Фрунзенского моста ряд дорог в Самаре останутся закрытыми до ноября Ул. Шоссейная останется закрытой до конца августа Курумоч занял пятую строчку в рейтинге аэропортов блогера Ильи Варламова Решение об открытии движения по ул. Шоссейной примут в ближайшее время

Общество

Курумоч занял пятую строчку в рейтинге аэропортов блогера Ильи Варламова

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати

Известный российский блогер Илья Варламов составил свою подборку 10 лучших аэропортов страны. Самарский аэропорт "Курумоч" занял пятую строчку.

"На пятом месте – аэропорт прекрасной Самары! Новый терминал открыли в 2015 году. Он получился современным, но обычным, интерьеры дизайнерам удались лучше, чем фасад. Зато в прошлом году закончили реконструкцию второй ВПП, и Самара теперь может принимать большие лайнеры. В дни ЧМ аэропорт обновил собственный рекорд по пассажиропотоку", - написал Варламов. 

По мнению блогера, лучшим аэропортом России является Платов (Ростов-на-Дону). Затем аэропорт Симферополя, Шереметьево (терминал В, Москва), Стригино (Нижний Новгород).

После Самары в рейтинге присутствуют Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Волгограда, воздушная гавань Красноярска и аэропорт Казани. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1