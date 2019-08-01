В МФЦ Самарского региона реализуется проект по финансовой грамотности

Тысячи посетителей МФЦ Самарской области уже вовлечены в проект "Повышение финансовой грамотности населения", который реализуется Уполномоченным МФЦ Самарской области и Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как безопасно пользоваться платежными картами, как не попасться на удочку финансовым мошенникам, как избежать рисков при взятии кредитов, — ответы на эти и многие другие вопросы жители области могут узнать благодаря инициативе УМФЦ и Банка России.

Проект стартовал 20 марта 2019 г., когда в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был утвержден план совместных просветительских мероприятий по нескольким направлениям.

Начиная с весны, в многофункциональные центры региона поступило порядка 20 тысяч брошюр Банка России, рассказывающих о видах кредитов, типичных ошибках заемщика, страховании и защите прав граждан на финансовом рынке. Вся необходимая информация изложена простым языком, в наглядных, понятных схемах. Брошюры находятся в МФЦ в свободном доступе и пользуются большим спросом у заявителей. Кроме этого, на телеэкранах в МФЦ транслируются видеоролики Банка России на различные темы: от страхования вкладов и финансовых пирамид до бережного отношения к персональным данным и внимательности при подписании договоров с финансовыми учреждениями.

Кроме этого, в официальных аккаунтах УМФЦ в социальных сетях ведется еженедельная тематическая рубрика, в которой можно не только получить очередную порцию полезной информации, но и задать интересующий вопрос.

Также в Уполномоченном МФЦ проводятся обучающие мероприятия для специалистов многофункциональных центров. В режиме видео-конференцсвязи с МФЦ региона сотрудники Отделения Самара рассказывают об основных аспектах грамотного поведения в финансовой сфере. Данные занятия проводятся на регулярной основе, ведь разбирающийся в вопросах финансовой безопасности специалист МФЦ сможет при необходимости помочь и заявителю.

Павел Синев: "Для нас это важный проект, ведь финансовые отношения пронизывают практически все сферы деятельности современного человека. Любой человек практически каждодневно вовлечен в эти отношения, соприкасаясь с ними в личной, семейной или профессиональной деятельности. Я надеюсь, что данный проект поможет нашим людям избежать каких бы то ни было финансовых неприятностей. А специалисты МФЦ, получившие знания в рамках данного проекта, смогут подсказать правильное решение".

По словам управляющего Отделением Самара Марины Мясниковой: "Продуктов и услуг, которые предлагают банки, страховые и микрофинансовые организации, на рынке появляется все больше, разобраться в этом многообразии становится сложнее. Наша цель — объяснить людям суть современных финансовых инструментов, рассказать им, как защитить свои права и не дать себя обмануть мошенникам. Совместный проект с Уполномоченным МФЦ позволяет еще эффективнее решать важную социальную задачу финансового просвещения граждан".