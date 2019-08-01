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Федеральная власть Власть и политика

Зампредом 11-го арбитражного апелляционного суда станет Олег Лихоманенко

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность заместителя председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Лихоманенко.

Напомним, в августе истекает второй срок полномочий действующего зампредседателя суда Виктора Апаркина. На его место и объявлен конкурс.

На это кресло претендовали судьи 11-й апелляции Павел Бажан и Олег Лихоманенко, а также судья Арбитражного суда Поволжского округа (Казань) Виталий Петрушкин.

Олег Лихоманенко — родом из Тольятти. В 2001-2004 гг. он был мировым судьей на участке в Железнодорожном суде Самары, с 2005 г. начал работу в Арбитражном суде Самарской области. С 2018 г. Олег Лихоманенко является судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Отметим также, что ВККС рекомендовала на должность зампредседателя Самарского облсуда Сергея Шкурорва. Таким образом, он сможет сохранить этот пост, занимаемый им с  2013 г., за собой еще на один срок.

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