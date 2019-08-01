В Самаре отметят День воздушно-десантных войск России

В пятницу, 2 августа, с 10:00 до 11:00 в Самаре, на площади Славы, состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск России.

В 10:00 начнется торжественный митинг с участием ветеранов, представителей органов власти, общественных организаций. Собравшиеся возложат цветы к мемориалу.

С 13:00 до 17:00 на 4-й очереди набережной реки Волга (стела "Ладья") будет проходить культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.

В программе мероприятия:

13:30-14:00 — полеты авиации Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и показательные прыжки с парашюта;

14:00-17:00 — концертная программа (вокально-инструментальная группа "СОЮЗ", автор и исполнитель Сергей Григорьев, показательные выступления клуба "Добрыня").

Памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем — к сухопутным.

Официальные торжества в Российской Федерации начались с Указа Президента В. В. Путина № 549 от 31 мая 2006 г. "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Служащие ВДВ выполняют опасные и ответственные задачи, часто сражаются с превосходящими силами противника. Их преимущественно задействуют в наступательных операциях, которые связаны с большими потерями в технике и живой силе.