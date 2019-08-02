Совладелец похоронного бюро пытался купить в полиции данные об умерших

Задержанным в Самаре при попытке подкупа полицейского оказался совладелец ООО "Похоронный дом" Сергей Милов. Эту информацию подтверждают источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в прокуратуре Промышленного района сообщали о возбуждении уголовного дела о попытке подкупа полицейского. Старшему лейтенанту предлагали 26 тыс. руб. за предоставление информации об умерших на территории Кировского района.

Правоохранитель рассказал о предложении коллегам из службы собственной безопасности и взяткодатель был задержан. Расследование ведется в следственном отделе по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области.

По данным источников, Милов находится в статусе подозреваемого, но мера пресечения ему не избиралась.

Собеседник связывает ситуацию с конфликтом двух группировок, которые "крышуют" похоронный бизнес.

Ранее конфликт между похоронщиками привел к громкому скандалу с выставлением на площадь перед областным правительством гроба с покойным.

В результате другого "кладбищенского" конфликта был убит спортсмен Владимир Попов, выступавший на ринге под псевдонимом Якудза.