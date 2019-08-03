16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отметили День ВДВ КПК "Строительно-сберегательная касса" оштрафовали за слишком многообещающую рекламу 3 августа будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе В выходные на самарской набережной будут музыка, капоэйра и "летающие тарелки" Усольская соляная ярмарка открылась в Шигонском районе

Общество

На шести пляжах области качество воды не соответствует нормам

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

На 1 августа Роспотребнадзор обнаружил не соответствующую нормам воду на двух самарских пляжах и еще четырех — в области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 25 июля по 1 августа несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям выявили на пляжах в Самаре: I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП"), а также на пляже в районе Фестивальной поляны (1695км ЕГС пр. Мастрюково) и в Сызрани на пляжах № 1, 2, 3.

Роспотребнадзор рекомендовал органам местного самоуправления проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды с помощью черных шаров или плакатов "Купание запрещено". Кроме того, ведомство рекомендует ограничить купание на этих пляжах.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1