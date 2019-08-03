На шести пляжах области качество воды не соответствует нормам

На 1 августа Роспотребнадзор обнаружил не соответствующую нормам воду на двух самарских пляжах и еще четырех — в области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 25 июля по 1 августа несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям выявили на пляжах в Самаре: I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), II очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП"), а также на пляже в районе Фестивальной поляны (1695км ЕГС пр. Мастрюково) и в Сызрани на пляжах № 1, 2, 3.

Роспотребнадзор рекомендовал органам местного самоуправления проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды с помощью черных шаров или плакатов "Купание запрещено". Кроме того, ведомство рекомендует ограничить купание на этих пляжах.