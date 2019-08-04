Дмитрий Азаров о реконструкции драмтеатра: "В Струковском саду здания не будет"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Twitter опроверг информацию о том, что драмтеатру построят новое здание в Струковском саду.

"В Струковском саду здания не будет. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменен в понедельник", — пишет глава региона.

Напомним, недавно на сайте госзакупок разместили тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции здания драмтеатра. Кроме работ в старом здании в документе было указано строительство нового здания на территории Струковского сада, а также моста через ул. Куйбышева, который должен был соединить здания.

Информацию о планах строительства нового здания Волга Ньюс подтверждал и худрук театра Валерий Гришко.

В ноябре 2018 г. уже объявляли торги по проекту реконструкции драмтеатра. В конце января 2019 г. концептуальные варианты реконструкции театра представили Дмитрию Азарову. Губернатор тогда сказал, что все представленные варианты требуют детальной проработки и расчетов и поручил подготовить обоснования по каждому проектному решению.