Трех медведей, которых держали в клетке в придорожном кафе, перевезли в Ингушетию

Глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев привез в город трех медведей, которых обнаружили в августе минувшего года в клетке возле одного из кафе на трассе "Самара — Оренбург", сообщает interfax.ru.

Как рассказали изданию в пресс-службе мэрии, власти постараются обеспечить животным максимальный комфорт, пригласят ветеринаров, разработают рацион питания.

После реабилитации и полного выздоровления медведей попытаются вернуть в естественную среду обитания.

О планах Цечоева забрать медведей сообщала главред RT Маргарита Симоньян. Мэр связался с ней, увидев на канале репортаж о трех медведях, которых владелец запер в клетках у придорожного кафе в Оренбургской области и грозил "пустить на мясо".

Ранее власти Магаса отказались от размещения передвижных цирков из-за негуманного отношения к животным в подобных развлекательных местах.