16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трех медведей, которых держали в клетке в придорожном кафе, перевезли в Ингушетию Красноглинское и Московское шоссе соединит двухполосная дорога Власти Самары разберутся с незаконной торговлей у Губернского рынка В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные" Названы подозреваемые в зафекаливании водоемов рядом с Крутыми ключами

Общество

Трех медведей, которых держали в клетке в придорожном кафе, перевезли в Ингушетию

МАГАС. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 35
Версия для печати

Глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев привез в город трех медведей, которых обнаружили в августе минувшего года в клетке возле одного из кафе на трассе "Самара — Оренбург", сообщает interfax.ru.

Как рассказали изданию в пресс-службе мэрии, власти постараются обеспечить животным максимальный комфорт, пригласят ветеринаров, разработают рацион питания.

После реабилитации и полного выздоровления медведей попытаются вернуть в естественную среду обитания.

О планах Цечоева забрать медведей сообщала главред RT Маргарита Симоньян. Мэр связался с ней, увидев на канале репортаж о трех медведях, которых владелец запер в клетках у придорожного кафе в Оренбургской области и грозил "пустить на мясо".

Ранее власти Магаса отказались от размещения передвижных цирков из-за негуманного отношения к животным в подобных развлекательных местах.

Гид потребителя

Фото на сайте

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1