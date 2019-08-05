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Общество

В ближайшие часы в Самарской области может пойти град

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 5 августа в Самарской области местами пройдут грозы, ливни и град. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Также ожидается усиление юго-восточного, юго-западного ветра 20-25 м/с. Сильный ветер может сохраниться и ночью 6 августа.

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