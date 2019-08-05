В день физкультурника на Самарской набережной состоится ночной забег с фонариками

В следующую субботу, 10 августа, в Самаре на набережной пройдет традиционный День физкультурника, который в этом году отмечает 80-летие. Впервые основная программа будет организована в вечернее время.

"День физкультурника — это главное спортивное массовое мероприятие года. Его задача показать жителям многообразие спорта, продемонстрировать различные виды, заинтересовать людей, организовать для них интересный спортивный праздник. Прежде День физкультурника мы проводили с утра. В этом году в связи с предложениями жителей и представителей спортивной общественности, которые нам поступали, мы проводим День физкультурника в новом формате — во второй половине дня. Приглашаю всех жителей 10 августа прийти на набережную и присоединиться к этому празднику спорта!" - сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Спортивная программа Дня физкультурника стартует с турнира по баскетболу (3×3) "Оранжевый мяч". Матчи начнутся в 9:00. С 17:00 начнут работу главная сцена и интерактивные площадки: воркаут, шахматы, уличные танцы, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, скалолазание, автомодельный и авиамодельный спорт, единоборства, скандинавская ходьба, ГТО, детские развлекательные площадки.

На сцене покажут творческие номера, мастер-классы, показательные выступления. Также предусмотрено проведение спортивных акций "Я выбираю спорт!", "Зарядка с чемпионом", работа мобильной лаборатории "Выбираю здоровье". Все гости праздника смогут принять участие в розыгрыше абонементов в фитнес-клубы.

В 21:30 будет дан старт II ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь.

Завершит программу мероприятия выступление музыкальной группы.