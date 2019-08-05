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Общество

В районе пос. Новосемейкино нашли свалку с новой обувью

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В минувшие выходные в районе пос. Новосемейкино отправившиеся в лес за грибами жители областного центра обнаружили свалку обуви, сообщает samara.kp.ru.

"Пошли мы в лес за грибами и нашли много всякого хлама. Весь лес завален мусором! Обувь абсолютно новая, коробки и ценники рядом. Только специально порезана. Неужели нельзя было отдать нуждающимся?" — цитирует издание запись одной из местных жительниц в социальной сети.

Самарцы поддержали возмущение девушки и заявили, что у неких коммерсантов "ни стыда ни совести нет". Они предложили найти торговцев по реквизитам, указанным на ценниках, и наказать их.

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