В районе пос. Новосемейкино нашли свалку с новой обувью

В минувшие выходные в районе пос. Новосемейкино отправившиеся в лес за грибами жители областного центра обнаружили свалку обуви, сообщает samara.kp.ru.

"Пошли мы в лес за грибами и нашли много всякого хлама. Весь лес завален мусором! Обувь абсолютно новая, коробки и ценники рядом. Только специально порезана. Неужели нельзя было отдать нуждающимся?" — цитирует издание запись одной из местных жительниц в социальной сети.

Самарцы поддержали возмущение девушки и заявили, что у неких коммерсантов "ни стыда ни совести нет". Они предложили найти торговцев по реквизитам, указанным на ценниках, и наказать их.