В Самарской области благоустроят 76 воинских захоронений

В Самарской области до 2024 г. отремонтируют и благоустроят 76 воинских захоронений, следует из утвержденной правительством РФ концепции федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы".

Затраты на реализацию программы, рассчитанной на 10 тыс. захоронений по всей стране, планируются в размере 5,36 млрд руб., из которых 3,9 млрд — средства федерального бюджета. Государственным заказчиком программы определено Министерство обороны, которое проводить конкурсный отбор заявок на выделение субъектам РФ субсидий.