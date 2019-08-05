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Преступления Происшествия

Полицейские ищут жертв задержанных подозреваемых в мошенничестве

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, двое мужчин: 27-летний Владислав Передереев и 28-летний Александр Лазарев, а также 26-летняя Вера Винник проникали в квартиры жертв под различными предлогами (дарение подарков, перепись счетчиков, представляясь сотрудниками водоканала) и, отвлекая внимание, крали деньги и имущество.

Подозреваемые передвигались на Lada Granta г/н У810ОМ163, черном Lifan г/н Х553МА163, белом Datsun г/н А431ХЕ763 и белой Nissan Almera г/н А794ОМ763.

Полицейские обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников или стал свидетелем происшествия, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильных).

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