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Директора кинельской ритуальной фирмы подозревают в похоронных махинациях

КИНЕЛЬ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе сотрудники СУ СК РФ по Самарской области 2 августа возбудили уголовное дело в отношении директор ООО "Спецкомбинат Кинельский" по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с сентября 2015 г. по март 2019 г. директор "Спецкомбината Кинельский" (фирмы учреждена 12 администрациями сельских поселений Кинельского района) действовал вопреки интересам организации и проводил захоронения от имени этого юридического лица. Обратившимся гражданам он оказывал услуги в качестве индивидуального предпринимателя или направлял в фирму своей супруги.

По мнению следствия, злоупотребление полномочиями повлекло ущерб 2,7 млн рублей.

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