16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около Жигулевской ГЭС подтопило трассу М-5 Управляющие компании "Домкоминвеста" срывают подготовку жилого фонда к отопсезону Вертолетную площадку в Управленческом благоустроят К концу недели погода в Самарской области вернется к норме На "Жигулевскую вишню" пустят дополнительные теплоходы

Общество

К концу недели погода в Самарской области вернется к норме

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

В ближайшие сутки сохранится влияние Черноморского циклона. Перемещаясь с большой скоростью через Поволжье на Пермский край он принесет в регион неустойчивую погоду с грозами, ливнями, порывистым ветром, местами сильным. В последующие дни его влияние ослабеет и погоду начнет формировать антициклон, центр которого будет располагаться над южными районами России.

С уменьшением облачности и дождей температурный фон постепенно повысится и к концу рабочей недели вернется в свою климатическую норму., сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 7 августа, ночью без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем местами кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 18...23 °C.

В четверг, 8 августа, погода сохранится. Однако днем местами по области возможно повышение температуры воздуха до 28 °C.

Гид потребителя

Фото на сайте

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1