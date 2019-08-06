К концу недели погода в Самарской области вернется к норме

В ближайшие сутки сохранится влияние Черноморского циклона. Перемещаясь с большой скоростью через Поволжье на Пермский край он принесет в регион неустойчивую погоду с грозами, ливнями, порывистым ветром, местами сильным. В последующие дни его влияние ослабеет и погоду начнет формировать антициклон, центр которого будет располагаться над южными районами России.

С уменьшением облачности и дождей температурный фон постепенно повысится и к концу рабочей недели вернется в свою климатическую норму., сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 7 августа, ночью без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 8...13 °C. Днем местами кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 18...23 °C.

В четверг, 8 августа, погода сохранится. Однако днем местами по области возможно повышение температуры воздуха до 28 °C.