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Строитель "Кошелев-проекта": "Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Малоэтажные красивые дома выгодно отличают "Кошелев-проект" от других городских районов. Денис Баранов, начальник участка внутренней отделки Корпорации "Кошелев", строит район с самого основания, под его руководством появились около десяти жилых очередей, детский сад и две школы:

Фото: Фото предоставлено автором

"Самое ценное для меня в "Кошелеве" — это общение с людьми. Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам. Счастье в их глазах и есть лучшая оценка моей работы".

Накануне Дня строителя Денис рассказал, почему переехал в Самару, и чем ему понравился "Кошелев-проект".

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