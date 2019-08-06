Строитель "Кошелев-проекта": "Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам"

Малоэтажные красивые дома выгодно отличают "Кошелев-проект" от других городских районов. Денис Баранов, начальник участка внутренней отделки Корпорации "Кошелев", строит район с самого основания, под его руководством появились около десяти жилых очередей, детский сад и две школы:

"Самое ценное для меня в "Кошелеве" — это общение с людьми. Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам. Счастье в их глазах и есть лучшая оценка моей работы".

Накануне Дня строителя Денис рассказал, почему переехал в Самару, и чем ему понравился "Кошелев-проект".