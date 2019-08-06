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Общество

Незаконно построенное здание на ул. Мичурина могут снести

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Мичурина 21 "б" находится самовольная четырехэтажная постройка. Администрация Октябрьского района города намерена подать документы в департамент градостроительства для того, чтобы здание снесли. 

"Четырехэтажное здание, по данным Росреестра, числится как одноэтажный гараж, не имеющий собственников. Соответственно, налог на имущество не начисляется, не оплачивается. Оно находится на земельном участке, который не сформирован, не размежеван, соответственно, земельный налог также не оплачивается. В данный момент мы готовим пакет документов, который направим в департамент градостроительства для того, чтобы город имел возможность истребовать незаконно занятый земельный участок и направить уведомление о сносе самовольно возведенной постройки", - сообщил в Twitter глава Октябрьского района Александр Кузнецов. 

 

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