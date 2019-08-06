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Суды Происшествия

В колонию отправятся два расхитителя нефтепродуктов

СЫЗРАНЬ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский районный суд вынес приговор двум жителям Волжского района, которых признали виновными в повреждении трубопровода и хищении нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В октябре 2018 г. сообщники в районе 704 км магистрального нефтепродуктопровода "Уфа — Западное направление" у пос. Журавлевский Сызранского района сделали врезку в трубопровод и похитили 540 л дизельного топлива, принадлежащего АО "Транснефть-Дружба", стоимостью свыше 21 тыс. рублей.

Суд назначил мужчинам два с половиной и три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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