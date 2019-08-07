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Футбол Спорт

На матче "Ростов" - "Крылья Советов" будет работать система видеопомощи арбитрам

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На матче "Ростов" - "Крылья Советов", который состоится 12 августа в Ростове-на-Дону, будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает РФС.

Также VAR будет применена на матче "Краснодар" - "Рубин". 

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