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Общество

В Кошках на 30 суток закрыли кафе, где нашли нарушения санитарных норм

КОШКИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Кошки приставы приостановили работу кафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных правил и норм в заведении. Оказалось, что в помещении невозможно провести влажную уборку, потому что на стенах обои и битая плитка, требующие замены; также у заведения нет площадки для парковки персонала и посетителей; а кроме того необходима вторая сливная яма.

В результате суд постановил приостановить деятельность кафе на 30 суток до устранения нарушений.

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