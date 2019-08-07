В Кошках на 30 суток закрыли кафе, где нашли нарушения санитарных норм

В с. Кошки приставы приостановили работу кафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных правил и норм в заведении. Оказалось, что в помещении невозможно провести влажную уборку, потому что на стенах обои и битая плитка, требующие замены; также у заведения нет площадки для парковки персонала и посетителей; а кроме того необходима вторая сливная яма.

В результате суд постановил приостановить деятельность кафе на 30 суток до устранения нарушений.