В Самаре до 17 августа ограничено движение на участке ул. Ульяновской

В Самаре с 7 по 17 августа ограничено движение транспорта по ул. Ульяновской у дома № 47 на участке протяженностью 60 метров.
Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, сообщает департамент транспорта Самары.
В Самаре с 7 по 17 августа ограничено движение транспорта по ул. Ульяновской у дома № 47 на участке протяженностью 60 метров.
Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, сообщает департамент транспорта Самары.
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