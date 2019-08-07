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Общество

В Самаре до 17 августа ограничено движение на участке ул. Ульяновской

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 7 по 17 августа ограничено движение транспорта по ул. Ульяновской у дома № 47 на участке протяженностью 60 метров.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, сообщает департамент транспорта Самары. 

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