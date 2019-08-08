В выходные в Самарской области ожидаются грозы, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 9 августа, ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.
Местами до 30.
В субботу, 10 августа, ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 21...26 °C.