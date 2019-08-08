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Транспорт Транспорт и связь

Из-за ремонта 8-10 августа изменится расписание движения электричек в Самарской области

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением ремонтных работ на участке Старосемейкино – Царевщина вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов с 8 по 10 августа, сообщает СППК.

8, 9 августа поезд № 6014/6013 Самара (отправление 19:47) – Жигулевское Море (прибытие 21:23) устанавливается сообщением Самара (отправление 19:47) – Водинская (прибытие 20:29) на участке Водинская – Жигулевское Море отменяется.

8, 9, 10 августа поезд № 6336/6335 Курумоч (отправление 19:53) – Самара (прибытие 21:20) устанавливается сообщением Водинская (отправление 20:24) – Самара (прибытие 21:20) на участке Курумоч - Водинская отменяется.

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00

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