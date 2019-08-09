На Московском шоссе изменена схема движения транспорта до 17 августа

Второй этап ремонтных работ теплосетей в Самаре предусматривает временно ограничение движения по Московскому шоссе в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной в сторону выезда из города, сообщает пресс-служба ПТС.

Для автомобильного движения открыты четыре полосы. Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы на этом участке и восстановить асфальтовое покрытие до 17 августа.

Завершен первый этап ремонтных работ на теплотрассе по ул. Ново-Вокзальной (пересечение с Московским шоссе). На данный момент выполнены земляные работы, заменено свыше 20 метров трубопровода диаметром 500 мм, выполнена обратная засыпка и уложен нижний слой асфальта.

В четверг, 8 августа, были выполнены все необходимые работы по организации автомобильного движения и на утро 9 августа участок Московского шоссе при движении в город открыт. Все работы произведены в соответствии с графиком.