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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Владимир Кошелев выступил на встрече в Правительстве РФ с рядом предложений

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Правительстве РФ прошла встреча заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко с представителями отраслевых комитетов деловых общественных организаций. Виталий Мутко поздравил строителей с профессиональным праздником. Владимир Кошелев, в свою очередь, рассказал о работе комитета по строительству "Деловой России", который он возглавляет, и внес несколько предложений.

Фото: Фото предоставлено автором

За истекший год комитет принял активное участие в обсуждении проблематики по переходу на эскроу-финансирование. На совместном совещании в Центробанке комитетом по строительству было предложено увеличить список уполномоченных банков, включив в него банки, допущенные Банком России к привлечению вкладов. Это позволило предоставить такое право еще 37 банкам, в том числе 16 региональным, что повысит конкуренцию и предоставит возможности выбора кредитной организации для застройщиков.

Также благодаря деятельности комитета началось обсуждение вопроса по поддержке спроса и снижению ипотечной ставки в сегменте массового доступного жилья за счет залога высоконадежных ипотечных портфелей.

Владимир Кошелев на встрече предложил вернуться к работе над законопроектом "О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации". Этот законопроект позволит развивать массовое жилищное строительство и сделать его более доступным.

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