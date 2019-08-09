Тольяттинской компании дали беспроцентный займ в 50 млн руб. на разработку двигателя-колеса

Компания "Зетта", строящая в Тольятти производство электромобилей модели Zetta, получила займ в от Фонда развития моногородов в 49,5 млн руб. по ставке 0% годовых. Об этом сообщает Корпорация малого и среднего предпринимательства, которая предоставила обеспечение по займу в рамках специального продукта для стартапов.

Сообщается, что специализированный продукт обеспечивает до 100% суммы основного долга высокотехнологичных компаний, реализующих инновационные проекты в отдельных приоритетных отраслях экономики.

Напомним, договоренность о займе была достигнута на площадке Петербургского международного экономического форума. Тогда Фонд развития моногородов и ООО "Зетта" подписали соглашение о финансировании проекта по организации производства универсального энергоэффективного тягового асинхронного двигателя с внешним ротором (мотор-колесо).

Сумма инвестиций в проект с учетом ранее произведенных расходов, включая затраты на НИОКР оценивается в 340,5 млн рублей. В 2022 году предприятие будет выпускать ежегодно до 14 тыс. электродвигателей. Запустить серийное производство электромоторов и электромобилей, на которые их будут устанавливать, планируется до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что цены на электромобиль Zetta будут стартовать от 450 тыс. рублей.