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Суды Происшествия

Заключенному, ударившему инспектора в колонии, добавили срок

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 20-летнему парню, которого обвиняли в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и применении насилия в отношении сотрудника этого учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Молодой человек отбывал в ИК-5 четырехлетний срок за разбой. 12 марта 2019 г. он ударил кулаком в лицо инспектора колонии, проводящего досмотр.

Суд назначил заключенному окончательное наказание — год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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