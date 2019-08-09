Заключенному, ударившему инспектора в колонии, добавили срок

В Самаре суд вынес приговор 20-летнему парню, которого обвиняли в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и применении насилия в отношении сотрудника этого учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Молодой человек отбывал в ИК-5 четырехлетний срок за разбой. 12 марта 2019 г. он ударил кулаком в лицо инспектора колонии, проводящего досмотр.

Суд назначил заключенному окончательное наказание — год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.