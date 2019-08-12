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Общество

В Самаре изъято и уничтожено почти 100 кг красной икры

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управлением Россельхознадзора по Самарской области было вынесено Постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 "Хранение, реализация подконтрольной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов" в отношении физического лица, осуществившего завоз на территорию Самары партии морепродуктов.

Совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности еще в июне 2019 г. были задержаны и изъяты у предпринимателя 31 кг речных раков и 95 кг красной зернистой икры и свежемороженых морских гребешков — без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. По существующему законодательству, вся партия морских и речных продуктов были утилизированы в присутствии надзорных ведомств. Предпринимателю за нарушение ветеринарного законодательства грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Гид потребителя

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