Район "Кошелев" подходит для многодетных семей

После рождения ребенка перед каждой семьей встает вопрос о поиске подходящего жилья. Для одних важно, чтобы рядом было все необходимое: магазины, детский сад, школа. Другие выбирают место жительства с учетом безопасности. Екатерина Корешкова, мама пятерых детей, переехала в "Кошелев", район-рекордсмен по рождаемости, ведь он объединяет в себе все: и доступность, и комфортность:

"Здесь мои дети в безопасности, а значит, — и я спокойна. Кроме того, после переезда в "Кошелев" я начала все больше заботиться о соседях. Мы постоянно друг другу помогаем. И мне всегда приятно, когда получается сделать чью-то жизнь немного лучше".

В новом ролике проекта "Жизнь в стиле К" Екатерина рассказала, почему "Кошелев" идеально подходит для семей с детьми разных возрастов.