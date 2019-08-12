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Общество

К концу недели в Самарской области ожидается +30°

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 1° выше нормы.

В четверг, 15 августа, температура воздуха прогреется до 28°, а в пятницу ожидается 31°. 

Гид потребителя

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