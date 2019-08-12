К концу недели в Самарской области ожидается +30°

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 1° выше нормы.
В четверг, 15 августа, температура воздуха прогреется до 28°, а в пятницу ожидается 31°.
По сведению Гидрометцентра России во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 1° выше нормы.
В четверг, 15 августа, температура воздуха прогреется до 28°, а в пятницу ожидается 31°.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.