Из-за долга в 26 тыс. руб. самарец едва не лишился Mitsubishi Lancer

Житель Самары чуть не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долги по ЖКХ в сумме свыше 26 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В ходе совместного рейда с ОАО "Предприятие тепловых сетей" судебные приставы Промышленного района посетили должника, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство. Гражданин добровольно задолженность не погашал. Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника, а именно Mitsubishi Lancer. Машину передали на ответственное хранение взыскателю.

Гражданин поспешил погасить долг. Так же за неисполнение исполнительного документа в срок, должнику пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Автомобиль мужчине вернули, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.