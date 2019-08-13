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Общество

Из-за долга в 26 тыс. руб. самарец едва не лишился Mitsubishi Lancer

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары чуть не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долги по ЖКХ в сумме свыше 26 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В ходе совместного рейда с ОАО "Предприятие тепловых сетей" судебные приставы Промышленного района посетили должника, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство. Гражданин добровольно задолженность не погашал. Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника, а именно Mitsubishi Lancer. Машину передали на ответственное хранение взыскателю.

Гражданин поспешил погасить долг. Так же за неисполнение исполнительного документа в срок, должнику пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Автомобиль мужчине вернули, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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