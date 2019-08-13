В Самаре 15 спецназовцев судили за махинации с питанием

Самарский гарнизонный военный суд прекратил 15 уголовных дел в отношении рядовых и сержантов, служащих по контракту в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения главного управления (ранее ГРУ) Генерального штаба вооруженных сил РФ, которых судили за махинации с питанием, пишет "КоммерсантЪ".

Как следует из материалов суда, преступления были совершены, когда военнослужащих бригады спецназа, дислоцированной в Тольятти, весной и летом 2017 г. отправили в командировку в Хабаровский край.

По версии СКР, каждый из разведчиков, имея умысел на хищение денег Минобороны, представил в региональное управление финансового обеспечения военного ведомства документы с ложными сведениями о том, что он не питался в столовой воинской части по месту командировки.

При этом военные ели в указанной точке общепита, говорится в документах суда, и в итоге каждый из контрактников получил компенсацию Минобороны за питание в столовой вне части (от 17 тыс. до 19 тыс. руб.), которую потратил на свои нужды.

По каждому из этих фактов военным следственным отделом СКР по Самарскому гарнизону было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Суды проходили по одному сценарию: фигуранты признавали свою вину и возмещали нанесенный ущерб. Учитывая, что никто из подсудимых ранее не привлекался к уголовной ответственности, а вменяемое им в вину преступление небольшой тяжести, по ходатайству самого следствия уголовные преследования прекращались, а вместо них применялись меры уголовно-правового характера в виде судебных штрафов на сумму 30 тыс. рублей.

Как пояснил изданию адвокат Александр Лукинов, защищавший 10 обвиняемых, всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых были участники боевых действий в Сирии. Отметим, что один из них, Руслан Семенов, был награжден Георгиевским крестом IV степени за мужество и отвагу и, как другие подсудимые, характеризовался исключительно с положительной стороны.

"Дело в том, что во время командировки в Хабаровском крае военные были поставлены на котловое довольствие, то есть на питание, в местной столовой. Но пища там их по каким-то причинам не устроила, и они решили кормиться в гражданской столовой рядом с военной частью, сохранив все выписки о расходах на эти цели по банковским картам. Военные питались за свой счет и решили, вернувшись в Тольятти, получить за это компенсацию от Минобороны. Они ее получили, но проблема в том, что, приняв решение о смене места питания, они должны были написать рапорт о снятии их с довольствия, однако они этого не сделали, что и выявила прокурорская проверка, а потом из-за этого возбудили уголовные дела", — отмечает Александр Лукинов.

По словам адвоката, военнослужащие изначально не признавали своей вины, так как у них не было умысла похитить деньги, и не хотели соглашаться на выплату судебных штрафов.

Но поняв, что следственные действия, включая допросы, очные ставки и прочие процедуры, затруднят их дальнейшую службу, через адвоката добились рассмотрения дел в упрощенном порядке. В настоящее время они продолжают служить в своей части.