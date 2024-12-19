"ССК" увековечила память погибших героев СВО

Руководство АО "Самарская сетевая компания" несет социальную ответственность как за деятельность предприятия, так и за сотрудников. Здесь в приоритете человеческое отношение к работникам и наличие социальных гарантий. На помощь и поддержку может рассчитывать каждый.

Так, не остаются без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. В преддверии Дня энергетика было решено увековечить память Сергея Неоменко и Андрея Терешкина, установив мемориальные доски в центральном офисе компании. Их жизненный и профессиональный путь и, конечно, подвиг, который они совершили, защищая свое Отечество, будут примером для нас.

Сергей

"Очень добрый, отзывчивый и справедливый, он всегда помогал другим, ни разу никому не отказал в какой-то просьбе", - так отзываются о своем руководителе Сергее Неоменко сотрудники службы эксплуатации. Для подчиненных он был не просто начальником или коллегой, а наставником, человеком слова и чести. Настоящий русский офицер, он всегда умел находить решения, выход из самой сложной, казалось бы, ситуации. Многому научил своих бойцов, многих и уберег, а сам погиб, служа Отечеству.

Сергей Неоменко родился и вырос в Куйбышеве. После школы поступил в военную академию в Москве, затем по распределению попал в Бурятию. Боевое крещение получил во время Второй чеченской кампании.

"Сережа уволился из армии сразу после Чечни, работал в Москве, в банковской сфере, - рассказывает вдова Сергея Неоменко Лариса. - Мы с ним в столице и познакомились. Все эти годы мы жили очень дружно и счастливо: переехали в Самару, он устроился в ССК, у нас родился сын Данила. Все выходные мы проводили на природе, на рыбалке - это было его хобби. В семье Сережа был любящим отцом и мужем, для друзей - ответственным товарищем, готовым прийти на помощь всегда".

В 2022 году в рамках частичной мобилизации Сергея призвали на фронт. Имея серьезный опыт за плечами, он успешно справлялся не только с боевыми задачами. Для своих ребят он был отцом-командиром, преподавшим настоящую школу жизни. Бойцов искренне любил и жалел, старался отправить в отпуска, хотя сам лишь однажды уезжал на побывку. Многому научил своих солдат, и, как они сейчас говорят, без этой науки не выжили бы там, под Авдеевкой. Но не все уцелели и вернулись домой, среди них - и сам гвардии капитан, командир мотострелковой роты Неоменко. В следующем году ему исполнилось бы 50 лет… Герой посмертно награжден орденом Мужества. Родные бережно хранят и солдатскую медаль "За Отвагу" - самую дорогую из всех орденов для советского, русского человека.

В день годовщины смерти героя СВО, 2 декабря 2024 года, почтить его память собрались коллеги и однополчане. Эти сильные духом, крепкие мужчины плакали навзрыд. Настоящим Защитником Отечества, достойнейшим примером Сергей Неоменко остался и для них, и, конечно, для собственного сына.

"Данила учится в 11 классе, учится старательно, хорошо, хочет стать айтишником, - говорит Лариса Неоменко. - Мы делаем все, как планировали с папой. Сын будет поступать в университет, где есть военная кафедра. Он усердно тренируется, готовится к поступлению на курсах, а главное - идет к своей цели, очень хочет быть достойным сыном своего отца".

Андрей

Уроженец села Борское Андрей Терешкин с детства имел много друзей, рос жизнерадостным и трудолюбивым ребенком. "После школы он решил выбрать профессию, которая всегда пригодилась бы в быту, - так в 2008 году оказался в Борском государственном техникуме, где получил специальность газоэлектросварщика. По окончании учебного заведения прошел срочную службу, а затем начал трудовую деятельность", - рассказывает его сестра Елена Самойлович.

В ССК Терешкин трудился электромонтером третьего разряда и водителем. Умел делать буквально все, причем одинаково ловко управлялся и с электрикой, и с автомобилями. Помогал всем родственникам - кому-то менял проводку, кому-то устанавливал разводку, никогда не жалел на это ни времени, ни сил. А когда родились одна, затем вторая дочки, вставал по ночам, укачивал - очень любил детей. В августе 2023 года в семье Терешкиных родился долгожданный сынишка. Счастливый отец все собирался, но так и не успел приехать в отпуск. В конце 2022 года он уже был в зоне СВО, а 25 января 2024 года погиб при выполнении боевого задания.

Помимо ордена Мужества, рядовой, водитель мотострелкового батальона Андрей Терешкин награжден медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Больше месяца наш земляк, подменяя ушедшего в отпуск товарища, работал с военными медиками. Он помогал эвакуировать с поля боя раненых, вывозил погибших. Спасая чужие жизни, потерял свою.

"Все будет хорошо", - любил повторять Андрей Терешкин, улыбчивый и очень позитивный человек. Улыбчивый и светлый, с добрым пронзительным взглядом, который касается прямо души. Таким он запомнился и боевым товарищам, с которыми встретил в прошлом году на поле боя свое 30-летие, свой последний день рождения.

Семью бойца, где растут трое детишек, во всем поддерживают сослуживцы. Для них Андрей Терешкин навсегда останется частью семьи, а для многих - и лучшим другом.