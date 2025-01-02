4 млн руб. выплачивают в Самаре с 1 января при заключении контракта на военную службу

С 1 января до 1 февраля 2025 г. в Самарской области единовременная выплата жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации, составляет 4 млн рублей. За первый год службы выплаты составят 7 млн рублей.
Военнослужащим и членам их семей предоставляются льготы, меры поддержки и социальные гарантии.
"Сейчас особое время, и наша важнейшая задача — комплексная поддержка участников специальной военной операции. За последний год мы значительно расширили перечень мер поддержки наших героев и членов их семей. Сейчас таких мер 44", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги года на внеочередном 49-м заседании Самарской Губернской Думы.
"По решению губернатора Вячеслава Федорищева с 1 января существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В течение января единовременная выплата с учетом выплаты Минобороны будет составлять 4 млн рублей. Это серьезный шаг, направленный на поддержку наших военнослужащих, которые принимают решение встать на защиту Родины. Это самая высокая выплата в стране, и в целом, в Самарской области ведется огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Приглашаем жителей всех регионов страны, принявших решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, заключить контракт от Самарской области", — отметил Герой Российской Федерации, общественный советник губернатора Максим Девятов.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
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