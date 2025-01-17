В Самаре на кладбище установят мемориал в память о погибших бойцах СВО

Мэрия Самары подготовила поправки в программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения". Они предусматривают установку нового памятника.

"В 2026 году планируется проведение работ по возведению на 5 квадрате кладбища "Центральное" мемориала в память о погибших в ходе специальной военной и контртеррористических операций", — говорится в документах мэрии.

Место выбрано неслучайно. На этом участке проводятся погребения погибших бойцов СВО. Сейчас там также проводят обустройство внутриквартальных проездов.

Кроме того, планируется проведение работ по изготовлению и установке надмогильных сооружений на воинских захоронениях, требующих замены, мероприятий по благоустройству воинских захоронений на территории все кладбищ Самары.

В Самаре уже есть несколько мемориалов в честь бойцов СВО. Один из них установлен около Политехнического университета.