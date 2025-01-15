Жителя Тольятти удалось вернуть из украинского плена

На Родину с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, в числе которых житель Тольятти, сообщает уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.
"Семья обращалась к нам за содействием в его освобождении из плена. Мы связались с супругой бойца, она знает о том, что ее муж скоро будет дома, ждет его звонка. Мы останемся на связи с семьей, при необходимости, будем оказывать содействие", — написала омбудсмен в Telegram.
В настоящее время, по сообщениям Минобороны РФ, российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту