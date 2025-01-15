Жителя Тольятти удалось вернуть из украинского плена

На Родину с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, в числе которых житель Тольятти, сообщает уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

"Семья обращалась к нам за содействием в его освобождении из плена. Мы связались с супругой бойца, она знает о том, что ее муж скоро будет дома, ждет его звонка. Мы останемся на связи с семьей, при необходимости, будем оказывать содействие", — написала омбудсмен в Telegram.

В настоящее время, по сообщениям Минобороны РФ, российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.