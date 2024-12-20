16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Военнослужащему из Самарской области списали задолженность "ССК" увековечила память погибших героев СВО 35 бойцов из Самарской области воспользовались возможностью списать долги по кредитам до 10 млн Настоящие мужчины вступают в Армию Победы У российских "Кулибиных" появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем

Армия Общество

Служба занятости региона помогла трудоустроиться более чем 400 участникам СВО и членам их семей

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в трудоустройстве — один из приоритетов в работе службы занятости Самарской области. Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии, возможность переобучиться, если это необходимо для смены сферы деятельности, или открыть свое дело.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Сергей Пархоменко вернулся из зоны СВО, получив травму, в центре занятости населения Отрадного ему предложили варианты трудоустройства. Сейчас он — дежурный пульта охраны в частном охранном предприятии, занимается обеспечением безопасности разных объектов.

"После того как мне предложили вакансию, я прошел собеседование, потом стажировку на предприятии, — рассказал Сергей. — Моя работа заключается в том, что, когда с объекта приходит сообщение, фиксирую сигнал, отправляю в группу быстрого реагирования и веду этот вызов до конца".

Его коллега, Александр Павлов, тоже вернулся из зоны спецоперации и также нашел работу с помощью службы занятости.

"Через портал "Работа России" зарегистрировался как безработный, — поделился Александр, — сначала получал пособие, а потом мне предложили работу здесь, в охранном предприятии. Работа и коллектив нравятся, руководство всегда идет навстречу".

Специалисты службы занятости к содействию в трудоустройстве подходят индивидуально. "Когда человек приходит к нам, мы в соответствии с его жизненной ситуацией формируем индивидуальный план работы, — отметил руководитель территориального центра занятости населения Отрадного Артем Жаворонкин. — В него входит помощь в поиске работы, подбор работодателя, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также есть услуги по профориентации. Если человек хочет сменить профессию, мы помогаем ему определиться с новой работой или сферой деятельности, предлагаем бесплатно пройти переобучение".

Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.
В Самарской области уделяется большое внимание социализации ветеранов спецоперации. В том числе действует программа "Школа героев". Она является продолжением президентской программы "Время героев" и реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на самарской земле.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5