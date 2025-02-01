15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде исполняется 20 лет

В субботу, 1 февраля, 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа исполняется 20 лет.
С августа по сентябрь 2022 г. военнослужащие бригады выполняли задачи на Донецком направлении. С сентября по октябрь 2022 г. - в Запорожской области, по обороне населенного пункта Пологи.
С октября 2022 г. по август 2023 г., проявляя мужество и героизм, бригада выполняла боевые задачи на Сватовском направлении, в районах населенных пунктах на Сватовском направлении, в районах населенных пунктах Кармазиновка, Ковалевка, Райгородка, Змиевка.
С августа по сентябрь 2023 г. бригада выполняла боевые задачи в населенном пункте Кременная.
С октября по 2023 г. по настоящее время бригада выполняет боевые задачи на Авдеевском (Красноармейском) направлении Донецкой Народной Республики.
"Подразделения бригады прошли трудный и славный путь. Благодаря героизму и отваге, стойкости и мужеству личного состава, в 2022 году бригаде присвоено звание "гвардейская", а в 2023 г. — награждена орденом Суворова.
С начала СВО военнослужащие выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.
Каждый гвардеец — настоящий герой, готовый с честью защищать Отечество, самоотверженно сражаться. Многие неоднократно были удостоены высоких наград. Восьми военнослужащим бригады присвоено звание Героя Российской Федерации.
Невозможно в одном видео рассказать о каждом бойце. Оно о героизме всего личного состава бригады.
Благодарю за служение Родине, преданность Отечеству! Особые слова признательности — родным и близким бойцов, которые всегда поддерживают их и ждут скорейшего возвращения домой", - поздравляет миротворцев губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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Молодец. Делом занимается.
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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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