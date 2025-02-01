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15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде исполняется 20 лет

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 февраля, 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа исполняется 20 лет.

С августа по сентябрь 2022 г. военнослужащие бригады выполняли задачи на Донецком направлении. С сентября по октябрь 2022 г. - в Запорожской области, по обороне населенного пункта Пологи.

С октября 2022 г. по август 2023 г., проявляя мужество и героизм, бригада выполняла боевые задачи на Сватовском направлении, в районах населенных пунктах на Сватовском направлении, в районах населенных пунктах Кармазиновка, Ковалевка, Райгородка, Змиевка.

С августа по сентябрь 2023 г. бригада выполняла боевые задачи в населенном пункте Кременная.

С октября по 2023 г. по настоящее время бригада выполняет боевые задачи на Авдеевском (Красноармейском) направлении Донецкой Народной Республики.

"Подразделения бригады прошли трудный и славный путь. Благодаря героизму и отваге, стойкости и мужеству личного состава, в 2022 году бригаде присвоено звание "гвардейская", а в 2023 г. — награждена орденом Суворова. 

С начала СВО военнослужащие выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.

Каждый гвардеец — настоящий герой, готовый с честью защищать Отечество, самоотверженно сражаться. Многие неоднократно были удостоены высоких наград. Восьми военнослужащим бригады присвоено звание Героя Российской Федерации.

Невозможно в одном видео рассказать о каждом бойце. Оно о героизме всего личного состава бригады.

Благодарю за служение Родине, преданность Отечеству! Особые слова признательности — родным и близким бойцов, которые всегда поддерживают их и ждут скорейшего возвращения домой", - поздравляет миротворцев губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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