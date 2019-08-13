Археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста завершат в сентябре

Археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста планируют завершить в сентябре текущего года, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В настоящее время проводятся спасательные археологические работы (раскопки и наблюдения) на объекте "Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр-Поволжье-Урал" городского округа Самара. I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейная включая транспортные развязки". Работы ведет организация, выигравшая торги объявленные министерством транспорта Самарской области — ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" (г. Москва). На момент осмотра исследован участок площадью свыше 700 кв. метров.

Археологические материалы, извлеченные из раскопок, включают в себя: монеты XVII — середины XX вв., нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянной и фарфоровой посуды, многочисленные остеологические материалы и др. Ежедневно на объекте работает порядка 40 человек.