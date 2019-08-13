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Футбол Спорт

Виталий Шашков: "Руководство "Крыльев Советов" доверяет Божовичу"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Руководство ФК "Крылья Советов" выражает доверие главному тренеру команды Миодрагу Божовичу, несмотря на то, что самарцы в пяти стартовых турах чемпионата России потерпели четыре поражения подряд, сообщает tass.ru со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

Напомним, накануне самарцы на выезде проиграли "Ростову" со счетом 0:1. Сезон-2019/20 команда из Самары начала с домашней победы над ЦСКА (2:0), после чего поочередно уступила тульскому "Арсеналу" (2:3), "Уфе" (1:2) и "Локомотиву" (1:2). После пяти туров команда с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В шестом туре она 17 августа в Екатеринбурге сыграет с "Уралом", начало — 14:00 мск.

"Первый тайм немного не получился — все-таки "Ростов" играющая команда, бегущая, — сказал Шашков. — Первую половину матча мы проиграли, вторую — выиграли, но получилось безрезультатно и уступили со счетом 0:1. Во втором тайме было преимущество, мы владели инициативой и могли забить. Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи — 100%, руководство клуба ему доверяет".

По мнению гендиректора, проблемы с реализацией у игроков "Крыльев Советов" связаны с тем, что команда находится на стадии строительства. Летом клуб покинули 17 человек, двое из которых завершили карьеру, а четверо вернулись в другие клубы по истечении срока аренды. Состав команды пополнили 11 футболистов, в том числе защитники "Зенита" и ЦСКА Александр Анюков и Никита Чернов, бывший игрок обороны "Спартака" Дмитрий Комбаров, а также экс-полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.

"Команда у нас строится, она достаточно молодая. Да, пришли несколько опытных игроков, они ребят сориентируют, пока где-то не хватает опыта и мастерства. Четыре поражения подряд ни о чем не говорят — если бы мы проиграли все вчистую, но мы уступили командам из еврокубков — "Локомотиву" и "Арсеналу". За исключением "Уфы", с которой так сложилось", — отметил он.

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