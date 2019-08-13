"Крылья Советов" проиграли в Ростове-на-Дону - 0:1

В матче пятого тура чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Ростове-на-Дону с минимальным счетом уступили местному "Ростову" — 0:1.

Единственный гол самарцы пропустили на 33-й минуте. Алексей Ионов сделал пас в центр штрафной на Эльдора Шомуродова, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.

В итоге 0:1, четвертое подряд поражение "Крыльев". Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в Екатеринбурге 17 августа против местного "Урала". Начало встречи — в 15:00.