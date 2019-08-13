Самарец, не давший снести свой гараж, пытается оспорить административное дело

В понедельник, 12 августа, в Промышленном райсуде Самары состоялось очередное заседание по жалобе местного жителя Сергея Калабина на привлечение к административной ответственности за самовольное занятие земли, где стоит его гараж.

Гражданин считает, что решение суда первой инстанции было незаконно, так как администрация района уже более полугода не решает вопрос о выделении этой территории под парковочные места во дворе домов № 9 и 13 по ул. Солнечной.

"Еще год назад на сходе жильцов наших домов было принято решение вместо гаражей обустроить во дворе парковку, — рассказал корреспонденту издания Сергей Калабин. — Мы обратились в администрацию Промышленного района, на что 3 октября получили ответ, что наше заявление "принято в работу". Согласно ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" нам должны были оформить землю в течении трех месяцев. Но вместо этого в апреле 2019 г. в наш двор приехали какие-то личности и снесли три гаража".

По словам Калабина, на восемь владельцев гаражей, которые они не дали снести, составили протоколы о нарушении земельного законодательства и вынесли постановления о пятитысячных штрафах. Три таких решения суда уже отменены, так как гаражи принадлежат инвалидам и у них есть разрешение на занятие земельных участков.

На первом заседании по делу Калабина федеральный судья Елена Фирсова решила направить запрос в Градостроительный департамент администрации города для выяснения вопроса насчет оформления земельного участка жителям домов, однако ответ до сих пор не получен. Из-за этого судебное заседание решено отложить на сентябрь и направить запрос повторно.

"Мы обратились в прокуратуру района, и по нашему заявлению уже возбуждено два уголовных дела", — сообщил Калабин суду.

По его мнению, действия администрации подпадают уже под действие уголовного закона, в том числе под статьи "Самоуправство" и "Превышение должностных полномочий".