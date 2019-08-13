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Общество

В регионе изъяли 82,5 кг некачественного хлеба

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам надзорных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Самарской области в I полугодии 2019 г., забраковано и снято с реализации 82,5 кг хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства. Претензии проверяющих касались срока годности товара и нарушений маркировки.

Всего в рамках производственного контроля ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" на показатели качества и безопасности всего было отобрано и исследовано 1225 образцов хлебобулочных и кондитерских изделий, из них 347 по физико-химическим, 234 образца по санитарно-химическим, 563 образца по микробиологическим и 81 образец по показателям радиационной безопасности. При этом, все исследованные образцы продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и показателям радиационной безопасности соответствовали гигиеническим нормативам. Только один образец хлебобулочных изделий (0,3%) по результатам проведенной экспертизы не отвечал установленным требованиям по физико-химическим показателям.

За выявленные нарушения вынесено четыре постановления о штрафе по ст. 14.43 ч.1 и ч.2 КоАП РФ в сумме 50 тыс. рублей.

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