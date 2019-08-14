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Экология Общество

Четыре базы отдыха в Тольятти загрязняли окружающую среду

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре базы отдыха в Тольятти уличили в загрязнении окружающей среды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки надзорным ведомством Комсомольского района соблюдения организациями, расположенными в водоохраной зоне Саратовского водохранилища, законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

Установлено, что четыре базах отдыха, эксплуатацию которых осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, не поставлены на учет в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду, не разработаны паспорта на отходы I–IV классов опасности, не предоставляется в уполномоченный орган отчетность об образовании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления.

"По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей организаций внесены представления. Кроме того, в отношении юридических и должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 8.2, 8.5, 8.46 КоАП РФ (административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении", — говорится в релизе.

Вопрос исполнения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

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