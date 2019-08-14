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Преступления Происшествия

В "Самарской Луке" вновь подстрелили кабана

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 августа, на территории национального парка "Самарская Лука" обнаружили мертвого кабана с пулевым ранением.

Животное нашли в районе соснового бора села Новинки. Предположительно животное было подстрелено два-три дня назад, но браконьерам не удалось его догнать.

Как рассказал местный активист Михаил Бочкарев, сейчас на место выезжает полиция.

Напомним, это далеко не первый случай браконьерства на территории нацпарка. При этом в организации отстрела животных подозревают руководство "Самарской Луки". На фоне этих обвинений, а также проблем с незаконными свалками и возбуждения уголовного дела о мошенничестве в начале августа уволился директор нацпарка Александр Губернаторов.

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