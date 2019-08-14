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ЖКХ и благоустройство Общество

АО "Самаранефтегаз" продолжает социально-экономическое сотрудничество с Сергиевским районом

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области АО "Самаранефтегаз" — дочернее Общество ПАО НК "Роснефть" — ведет свою производственную деятельность в 22 муниципальных районах и 4 городах. Нефтедобывающее предприятие активно взаимодействует с их администрациями и ежегодно реализовывает различные проекты, направленные на социально-экономическое развитие городов и районов области. Сергиевский район — один из них.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

В Сергиевском районе сегодня полным ходом идет благоустройство дорог, детских площадок и дворовых территорий. Это один из 22-х муниципальных районов Самарской области, ставший активным участником партнерства с нефтяниками. По словам главы района Алексея Веселова, исторически сложилось так, что развитие нефтяной компании предопределило и развитие района. "Сергиевские нефтяники особой строчкой вписаны в историю АО "Самаранефтегаз". Это целые династии, которые вносят огромный вклад в развитие нефтяной отрасли в районе и в губернии. Сегодня финансовые средства, выделяемые нефтедобывающей компанией, — это один из источников, благодаря которому нам удается решать многие социально значимые задачи, которые порой не под силу местному бюджету".

За время партнерских отношений на средства "Самаранефтегаза" в районе отремонтирован не один километр дорог. На проезжей части улицы Лермонтова появилось новое дорожное полотно, приведены в порядок дворы на улице Парковой в п. Суходол. Важным решением для района стало обустройство в селах Воротнее и Захаркино организованных мест для сбора мусора — там было построено 23 контейнерные площадки. Отремонтированы здания школы искусств с. Сергиевск и группа детского сада "Аленушка" пгт. Суходол. В поселках Антоновка, Светлодольск, Сургут, а также в Суходоле юных жителей теперь радуют новые детские игровые комплексы. Кроме того, приведены в порядок детские площадки в селе Сергиевск. "Самаранефтегаз сотрудничает с нами более 10 лет, — рассказывает руководитель Управления заказчика, застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального района Сергиевский Елена Астапова. — Раньше игровые комплексы устанавливали в основном в центральных населенных пунктах, сегодня охватываем периферию. Благодаря социально-экономическому партнерству с предприятием из года в год наш муниципалитет улучшает внешний облик дворов и улиц, создает комфортные условия для жизни жителей района".

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