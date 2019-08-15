В самарских автобусах будут бесплатно раздавать Wi-Fi

С конца августа в Самаре появится 20 автобусов, в которых будут установлены открытые точки доступа Wi-Fi, сообщает пресс-служба мэрии города. Предположительно, это будут машины курсирующие по маршруту № 66 — от ул. Грозненской до автовокзала "Центральный" и по маршруту №67 — от микрорайона "Крутые ключи" до железнодорожного вокзала.

"Выбор обусловлен тем, что данные маршруты следуют из отдаленных районов Самары Куйбышевского и Красноглинского. Кроме того, 67 — один из самых протяженных, на пути его следования располагается значительное количество образовательных учреждений. Таким образом, среди пассажиров этих маршрутов много студентов, школьников и горожан, пользующихся интернетом", — объяснили в администрации.

Предполагается, что пассажиры на данных маршрутах смогут в любое время подключиться и бесплатно пользоваться интернетом, без ограничения по времени и трафику. В настоящее время ООО "Самара Авто Газ" заключается договор с оператором на предоставление услуг связи.

Автобусы с точками доступа будут отмечены специальными наклейками. Для подключения к сети необходимо будет произвести несложную авторизацию, используя гаджет с подключением к Wi-Fi.