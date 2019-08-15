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Общество

Самарцы смогут получить более 300 услуг в новом офисе "Мои документы"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРК "Парк Хаус" открылся новый офис "Мои документы" — за месяц его работы в тестовом режиме началась специалисты приняли от граждан порядка 500 пакетов документов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В новом офисе 4 окна приема-выдачи документов, он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерывов. Здесь организовано предоставление более 300 услуг для физических и юридических лиц по различным направлениям — услуги налоговой, миграционной службы, пенсионного фонда, службы судебных приставов, кадастрового учета и других.

Офис оформлен в соответствии с единым фирменным стилем "Мои документы" и отвечает всем требованиям территориальной доступности и комфортности для пребывания заявителей.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте http://mfc-samara.ru, для удобства заявителей работают сервисы "Запись в электронную очередь" и "Среднее время ожидания".

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